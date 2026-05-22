На 12,6% вырос средний размер потребкредита в Нижегородской области

Средний размер потребительского кредита в Нижегородской области в апреле 2026 года вырос на 12,6%. Он составил 155,6 тыс. руб. против 138,2 тыс. в апреле прошлого года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди 30 регионов-лидеров по объему выдачи потребкредитов в Нижегородской области произошел самый заметный рост. Далее идут Саратовская область (11,3%), Пермский (10,9%) и Хабаровский (9,7%) края.

В целом по стране средний размер выданных потребительских кредитов составил 180,7 тыс. руб., увеличившись на 0,9% по сравнению с апрелем 2025 года и на 0,4% по сравнению с мартом текущего года. Данный показатель растет третий месяц, отметили в НБКИ.

Наибольший средний размер потребкредитов — в Москве (304,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (262,2 тыс.), Московской области (242,3 тыс.) и Татарстане (209,5 тыс.)

