Пенсионера в Крымске осудят за тяжкий вред здоровью, повлекший смерть человека

В Крымском районе перед судом предстанет 70-летний местный житель, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР Краснодарского края.

По данным следствия, с ночь на 25 февраля 2026 года фигурант находился у себя дома со знакомым, распивая спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 70-летний гражданин выстрелил в ногу оппоненту из охотничьего ружья. После этого хозяин дома ушел спать, а пострадавший мужчина скончался на месте от обильной потери крови.

Утром, обнаружив тело знакомого без признаков жизни, житель Крымского района избавился от ружья и выбросил его в колодец. О произошедшем мужчина рассказал родственнице, которая впоследствии обратилась в правоохранительные органы.

Обвиняемый признал вину в ходе следствия. Весь период предварительного следствия в рамках уголовного дела фигурант находился под стражей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В пресс-службе СУ СКР Краснодарского края заявили, что материалы дела в части незаконного хранения оружия выделены в отдельное производство.

Кристина Мельникова