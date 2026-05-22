На Дону доля местных банков в кредитовании ИП превысила 26%

В Ростовской области доля местных банков в кредитовании индивидуальных предпринимателей составляет 26,63%. Об этом сообщил заместитель председателя правления по отчетности, аналитике и финансам банка «Центр-Инвест» Сергей Иванов на деловой сессии «Трансформация бизнеса: вызовы и точки роста», организованной «Ъ-Ростов».

По словам господина Иванова, по данным на 1 апреля 2026 года Ростовская область находится на втором месте в рейтинге регионов по доле местных банков в кредитовании ИП. С большим отрывом в топе лидирует Москва с показателем 76,21%. На третьем месте после Ростовской области идет Татарстан с долей 20,86%.

Доля местных банков в кредитовании юрлиц в Ростовской области составляет 3,66%, в кредитовании малого и среднего бизнеса — 7,23%.

