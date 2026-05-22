Воронежский заповедник обжаловал передачу спора с ЮВЖД в столичный суд

Накануне Воронежский государственный биосферный заповедник имени Пескова подал жалобу на решение регионального арбитража о передаче его иска к ОАО «Юго-Восточная железная дорога» (ЮВЖД, филиал РЖД) на 173,9 млн руб. в Арбитражный суд Москвы. Претензию пока не приняли к производству. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Территория Воронежского заповедника имени Пескова

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Территория Воронежского заповедника имени Пескова

Передачу дела в столичный суд инициировал ответчик. Он ссылался на то, что заявленные требования вытекают из деятельности «Трансэнерго» — филиала ОАО «РЖД», который относится к территориальной подсудности Арбитражного суда Москвы. Основной задачей «Трансэнерго» является управление электроэнергетическим комплексом железнодорожной инфраструктуры для обеспечения заданных объемов перевозок.

Заповедник обратился в суд с иском к ЮВЖД в январе. В нем заявитель потребовал полностью возместить ущерб от лесного пожара, начавшегося 29 мая 2025 года. Представители учреждения утверждали, что возгорание возникло вследствие нарушений природоохранного законодательства, допущенных в полосе отвода воздушной линии электропередачи, принадлежащей ЮВЖД.

Возгорание на территории заповедника произошло в районе станции Беляево в Усманском районе Липецкой области. Пожар смогли потушить только 5 июня. В сентябре стало известно, что общая его площадь достигла 965,5 га.

Алина Морозова