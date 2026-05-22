Суд Севастополя обязал вернуть городу незаконно выбывший из собственности участок

Гагаринский районный суд Севастополя удовлетворил иск местной прокуратуры о возврате земельного участка в государственную собственность. Речь идет о наделе в районе Фиолентовского шоссе кадастровой стоимостью более 2,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Севастополя.

В ходе проверки было установлено, что в 2024 году житель Красноярского края заключил с севастопольцем договор передачи права аренды на этот участок. Затем мужчина, указав, что на земле находится его жилой дом, выкупил надел на льготных условиях без проведения торгов. Он заплатил за участок 141 тыс. руб., что составляет всего 5% от его стоимости.

Как выяснилось, расположенное на участке строение не являлось капитальным. Сейчас там находится только бетонная площадка. Таким образом, мужчина безосновательно получил землю в собственность по льготной цене.

Прокуратура района направила в суд иск о признании договора купли-продажи недействительным, возврате участка городу и выплате покупателю уплаченных им средств. Требования ведомства были удовлетворены. Надзорное ведомство будет контролировать исполнение судебного решения после его вступления в силу.

Алина Зорина