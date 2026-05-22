Основу экспорта Дона во Вьетнам составили продтовары и химпродукция

В 2025 году доля Вьетнама во внешнеторговом обороте Ростовской области составила 1,7%. Основу экспорта составили продовольственные товары и сырье для их производства (21,5%), химическая продукция (2,2%). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

В основу импорта вошли текстиль, текстильные изделия (88,4%), продовольственные товары и сырье для их производства (7,1%), химическая продукция (4%).

В правительстве добавили, что Вьетнам входит в перечень опорных стран Ростовской области для долгосрочного взаимодействия.

Наталья Белоштейн

