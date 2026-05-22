В Миассе будут судить девять жителей за организацию интим-салона

Следователи ОМВД России по Миассу окончили расследование уголовного дела в отношении девяти местных жителей. Их обвиняют в организации занятия проституцией в спа-салоне и вовлечении в эту деятельность (ч. 1 ст. 241, ч. 3 ст. 240 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным следствия, девять членов преступной группы открыли спа-салон, который предоставлял интим-услуги с 2023 года. Среди подельников были четко распределены роли. Одна занималась функционированием заведения, финансовыми вопросами и рекламой, а другие — подбором на работу молодых девушек.

Задержали сообщников оперативники управления уголовного розыска областного главка МВД в мае 2025 года. Всего установлено девять эпизодов преступной деятельности, проведено семь обысков. Были назначены компьютерная, психиатрическая, судебно-психиатрическая, лингвистическая экспертизы. Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска