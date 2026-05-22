Ставропольский край досрочно выполнил половину годового плана по вводу жилья

За первые четыре месяца 2025 года в Ставропольском крае сдали в эксплуатацию 662 тыс. квадратных метров жилья, что превысило половину от целевого показателя, установленного на текущий год в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в минстрое региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ставрополье уверенно держится в группе лидеров российского жилищного строительства. По итогам января–апреля 2025 года регион занял девятую строчку в общероссийском рейтинге по объему введенных квадратных метров и стал первым среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Такие данные озвучил министр строительства и архитектуры края Андрей Уваров.

— На данный момент по темпам ввода мы находимся на девятом месте в стране и на первом — в СКФО, — подчеркнул чиновник.



Основным драйвером рынка остается индивидуальное жилищное строительство. Из общего объёма в 662 тыс. «квадратов» 432 тыс. пришлись на частные дома. Доля многоквартирных новостроек составила 229 тыс. квадратных метров.

Годовой план для региона на 2026 год установлен на уровне 1,3 млн квадратных метров. Таким образом, за четыре месяца строители освоили более половины этого объема. В долгосрочной перспективе стоит ещё более амбициозная задача: к 2030 году краю необходимо возвести свыше 8 млн квадратных метров жилой недвижимости.

Станислав Маслаков