Хайнеты меняют стратегию

Исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Воронеже Денис Числов — о трансформации портфелей состоятельных инвесторов и уроках для всех участников рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой УК «Альфа-Капитал» Фото: предоставлено пресс-службой УК «Альфа-Капитал»

Российский инвестиционный рынок за последние годы претерпел фундаментальные изменения. Капитал, который прежде свободно перемещался между странами и юрисдикциями, в значительной степени остался внутри России и сформировал новую структуру спроса. В центре этих изменений оказались хайнеты — владельцы крупного капитала.

Кто такие хайнеты и почему они важны для рынка

Хайнеты (High Net Worth Individuals) — это люди, владеющие капиталом от 1 млн долларов. По оценкам международных исследовательских компаний, в частности — аналитического ресурса World Population Review (WPR), в России сегодня насчитывается более 400 тысяч таких инвесторов, и их влияние на фондовый рынок сложно переоценить. Физические лица в целом занимают значительную долю в структуре участников торгов в России.

По итогам 2025 года число частных инвесторов, согласно данным, опубликованным на сайте Московской биржи, достигло 40,1 млн человек, а их доля в объеме торгов акциями составила 70,7%. Существенную часть этого объема формируют именно состоятельные инвесторы. Однако дело не только в размере капитала — хайнеты задают характер поведения на рынке.

От долларовой монокультуры к диверсификации

До 2022 года портфель состоятельного российского инвестора выглядел довольно однообразно. Основная часть средств — свыше 80% — была сосредоточена в валютных облигациях, главным образом номинированных в долларах. Остальная доля приходилась на акции и структурные продукты. Такой подход решал одну ключевую задачу — сохранение капитала при минимальной волатильности.

Однако сейчас эта модель перестала работать. Доллар утратил статус базовой валюты портфеля, а отношение к рублевым инструментам заметно изменилось. Хайнеты перестали рассматривать их как временную меру и начали воспринимать как полноценный источник доходности. В результате консервативная стратегия уступила место более сбалансированной: в портфелях выросла доля акций, появились альтернативные и венчурные активы, а также инвестиции в недвижимость.

Следить за трендами и изменениями в портфелях хайнетов помогает «Навигатор благосостояния» — ежеквартальный аналитический инструмент, основанный на обезличенных данных состоятельных инвесторов. Поскольку именно хайнеты часто принимают более взвешенные решения и готовы действовать против общего настроения, их поведение становится важным индикатором для рынка.

Конец 2025 года хайнеты встретили на фоне замедления цикла снижения ключевой ставки и сохраняющейся внешней неопределенности. В этих условиях портфели оставались сдержанными по уровню риска. Наибольшую долю занимали облигации — около 43%. Объем денежных средств увеличился до 38%, что отражало ожидания более длительного периода высоких ставок. Акции составляли порядка 10% портфеля и были сосредоточены в секторах, ориентированных на внутренний рынок: IT, потребительском и финансовом. Интерес к сырьевым и нефтегазовым компаниям оставался ограниченным на фоне санкционных рисков и крепкого рубля. Альтернативные инвестиции и товарные активы составили 8% и 2% соответственно.

Главный вывод последних лет заключается в том, что прежние «безопасные» решения больше не гарантируют сохранности капитала. Теперь устойчивость портфеля определяется не привычными валютными инструментами, а качественной диверсификацией.

Уроки для каждого инвестора

По сути, хайнеты не так уж сильно отличаются от остальных инвесторов. Они также испытывают эмоции и реагируют на новости и события в мире. Разница в том, что у них больше дисциплины, опыта и меньше зависимости от информационного шума. Есть несколько принципов, которые может использовать любой инвестор.

Первое, что отличает состоятельных инвесторов, — это понимание допустимого уровня риска. Современное медиапространство создает иллюзию, что инвестор должен постоянно действовать: покупать, продавать, перекладываться. Новостные ленты подталкивают к импульсивным решениям. На практике же успешные инвестиции строятся на заранее определенной стратегии, а не на реакции на каждый заголовок.

Второй важный момент — горизонт инвестирования. Хайнеты воспринимают фондовый рынок как инструмент долгосрочной работы с капиталом и используют для этого ту часть средств, которая не потребуется в ближайшее время. Короткий горизонт почти всегда усиливает стресс и приводит к ошибкам.

Отдельное внимание состоятельные инвесторы уделяют роли технологий. Рост интереса к искусственному интеллекту не означает отказа от профессиональной экспертизы. ИИ способен ускорять анализ и обрабатывать большие массивы данных, но он не заменяет человека с фундаментальными знаниями и опытом.

Рынок как отражение реальности

Хайнеты хорошо понимают, что современный рынок движется не только на финансовых показателях компаний. Заявления регуляторов, политиков и крупных участников могут влиять на котировки сильнее, чем квартальная отчетность. Акции как класс активов в долгосрочной перспективе исторически опережают инфляцию и валюту, но этот эффект реализуется со временем. Мышление хайнетов строится вокруг циклов, а не отдельных новостных поводов.

Еще одна характерная черта — осторожное отношение к собственным успехам. Удачный вход в позицию не воспринимается как подтверждение инвестиционного мастерства. Хайнеты понимают, что рынок значительно сложнее, чем кажется после нескольких успешных сделок.

Для состоятельных инвесторов принципиально важно оставаться в рынке. Инвестирование для них — это не спекуляция. Исследование JP Morgan показывает, что инвестор, пропустивший всего десять лучших дней за двадцатилетний период, получил среднегодовую доходность 5,33% вместо 9,52% при стратегии «купи и держи». При этом предугадать эти «лучшие моменты» невозможно. Более того, значительная часть сильнейших дней на рынке приходится на период сразу после самых глубоких падений. Попытки выйти в кеш и переждать турбулентность чаще всего приводят не к сохранности капитала, а к упущенной прибыли.

В итоге успех хайнетов строится не на способности предсказывать будущее. Его основа — дисциплина и понимание простого принципа: доходность на фондовом рынке создается не точным таймингом, а временем, которое капитал проводит в выбранных инструментах. Именно это отличает инвестора, который последовательно накапливает капитал, от того, кто пытается угадать рыночный минимум и максимум, ориентируясь на каждую новость.