Пьяный водитель в Нижегородской области врезался в отбойник, скрываясь от ГАИ

Полицейские в результате погони задержали нетрезвого водителя в Нижегородской области. За рулем «Нивы» был житель Арзамаса 1994 года рождения, сообщили в региональном ГУ МВД.

О пьяном водителе сотрудникам ГАИ сообщили очевидцы. Полицейские начали преследовать машину на территории Дальнеконстантиновского округа, но водитель активно пытался от них скрыться и направился в сторону Арзамаса. На 92 км автодороги Нижний Новгород — Саратов водитель не справился с управлением, врезался в отбойник и дорожный знак. Автомобиль получил механические повреждения, сам нарушитель не пострадал.

От прохождения медосвидетельствования он отказался, в связи с чем на него составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Также на водителя составили протокол по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожных сооружений), его автомобиль отправили на спецстоянку.

Галина Шамберина