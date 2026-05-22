Экс-полицейскому из Сочи дали 10 лет колонии за взятку

Бывший сотрудник полиции Сочи признан виновным в рамках уголовного дела о взятках, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. По данным источника, фигурант дела скрывался от правосудия в течение шести лет.

Приговор бывшему полицейскому огласил Лазаревский районный суд Сочи. Согласно материалам дела, в 2019 году Сергей Ковтун являлся заместителем начальника зонального отделения уголовного розыска Лазаревского района. В июне того же года во время обыска в подвале частного домовладения правоохранитель обнаружил 20 емкостей объемом по 200 л со спиртосодержащей продукции без маркировок. Общий объем алкогольной продукции составил не менее 1,5 т.

Сергей Ковтун предложил хозяину домовладения решить вопрос взяткой в размере 300 тыс. руб. Деньги он попросил за увод от уголовной ответственности за хранение спиртосодержащих напитков без лицензии. Хозяин дома заявил, что часть суммы в размере 100 тыс. руб. может передать сразу, а остальные деньги он был готов предоставить позже, гласят материалы суда.

Экс-полицейский получил часть денежных средств и дал возможность владельцу дома переместить емкости с запрещенной продукции из подвала. Об обнаружении малой части объемов порядка 100 л позже составили протокол.

Оставшуюся часть взятки Сергей Ковтун получил через посредника, которого задержали сотрудники УФСБ после передачи суммы. Экс-начальник отдела полиции, в свою очередь, скрылся от правоохранительных органов. Он прибыл в Россию в августе 2025 года, после чего был задержан оперативниками ФСБ.

Сергей Ковтун получил наказание в виде десяти лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в госслужбе правоохранительных органов на шесть лет. Ему также вменили штраф, пятикратный сумме взятки, в размере 1,5 млн руб. Гражданин лишился звания подполковника полиции.

Приговор не вступил в законную силу. Сообщается, что Сергей Ковтун будет отбывать наказание в колонии строгого режима. В доход государства у него конфисковали сумму, эквивалентную размеру взятки.

Кристина Мельникова