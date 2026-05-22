На Ставрополье средний размер потребкредита сократился на 3,1%

В апреле 2026 года средний размер потребительского кредита в Ставропольском крае составил 142,1 тыс. руб., что на 3,1% меньше, в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, когда показатель составлял 146,7 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования в апреле 2026 года был отмечен в Москве (304,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (262,2 тыс. руб.), Московской области (242,3 тыс. руб.), а также в Республике Татарстан (209,5 тыс. руб.) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (204,4 тыс. руб.).

При этом, эксперты НБКИ отмечают, низкий спрос на потребкредиты, особенно среди качественных заемщиков (ПКР более 750). В условиях высоких ставок они предпочитают сбережения. Ухудшение входящего потока заставляет банки снижать риски, усиливать скоринг и ограничивать новые выдачи.

