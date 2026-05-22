В Удмуртии задержали двух студентов, похитивших 2,5 млн рублей у пенсионерки

В Удмуртии задержали двух студентов, похитивших 2,5 млн руб. у 50-летней жительницы Воткинска. Молодые люди выступали курьерами, они причастны к пяти эпизодам мошенничества (ст. 159 УК).

Следствие считает, что потерпевшая сняла крупную сумму денег для покупки квартиры, после чего ей позвонил мошенник, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и убедил ее «проверить купюры на подлинность».

По указаниям неизвестных она приехала в Ижевск и передала 2,5 млн руб. курьеру. По подозрению в преступлении задержали двух жителей Ижевска 2007 г. р.

«К одному из задержанных в мессенджере с предложением о подработке обратился неизвестный. Он сообщил, что необходимо забирать денежные средства с указанных адресов, а затем вносить их на счета через криптообменник. В качестве оплаты “работодатель”предложил забирать 8% от полученной суммы. Юноша согласился, а также предложил своему товарищу работать в паре – выполнять роль водителя, полученные деньги делить на двоих»,— говорится в сообщении.

Установлено, что в течение двух дней молодые люди похитили деньги у пяти жителей республики. Личности всех потерпевших устанавливаются. Задержанные находятся под подпиской о невыезде.