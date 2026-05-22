В Краснодаре до конца 2026 года отремонтируют 26 дорог и проездов

До конца 2026 года в Краснодаре планируют отремонтировать 26 внутриквартальных дорог и дворовых проездов. Ремонт ведется за счет средств краевой субсидии и городского дорожного фонда. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

По словам главы Краснодара Евгения Наумова, с учетом мнения жителей сформирован перечень внутриквартальных территорий для ремонта дорог и тротуаров, который постепенно пополняется. В порядок будут приводить не только центральные кварталы Краснодара, но и дворы многоквартирных домов в пригороде, например в поселке Белозерном и хуторе Ленина. Работы начнутся в июне.

В Центральном округе Краснодара планируют отремонтировать семь внутриквартальных проездов: проезд от ул. Бургасской, 2 до 1-го Артельного проезда, 26; внутридворовый проезд по ул. Ипподромной, 53; проезд от 5-го Артельного проезда, 21 до 1-го Артельного проезда, 20А; проезд от 1-го Вишневого проезда, 5 вдоль дома № 7 по 1-му Вишневому проезду и домов № 75, 77 по ул. им. Айвазовского; проезд от ул. Старокубанской, 109 вдоль домов № 111 и № 105; проезд от ул. им. Стасова, 150 вдоль дома № 148; проезд от ул. им. Стасова, 160 до дома № 150. За счет средств муниципального дорожного фонда проведут ямочный ремонт по 30 адресам.

В Западном округе запланирован ремонт пяти внутриквартальных проездов: проезд вдоль ул. Рождественская Набережная, 3; проезд вдоль ул. Рождественская Набережная, 7; проезд вдоль ул. Рождественская Набережная, 9; проезд вдоль ул. Проспект Чекистов, 27 к ул. Бульварное Кольцо, 23; проезд вдоль ул. Проспект Чекистов, 34. Также ямочный ремонт проведут по 33 адресам.

В Прикубанском округе отремонтируют внутриквартальные проезды и тротуары по восьми адресам: проезд вдоль ул. им. Атарбекова, 32 и 34; проезд вдоль ул. им. Космонавта Гагарина, 81; проезд вдоль ул. им. Космонавта Гагарина, 85; поселок Белозерный, 16, 14/1, 13/5, 12/1; поселок Белозерный, 14; поселок Белозерный, 15; поселок Белозерный, 16; проезд вдоль ул. Лазурной, 66 и 68.

В Карасунском округе запланирован ремонт шести внутриквартальных и внутридворовых проездов: проезд от ул. Ставропольской, 123 вдоль ул. 2-я Пятилетка, 3; проезд от ул. им. Тюляева до ул. Сормовской, 112; проезд вдоль ул. Уральской, 174; проезд вдоль ул. Гидростроителей, 43, 45 и 47; проезд в х. Ленина от ул. им. Лукьяненко до детского сада № 111; проезд вдоль ул. 1-я Заречная, 15/2 и 17. Кроме того, запланирован ямочный ремонт по 32 адресам, а также реализация инициативного проекта по ремонту проезда и тротуара вдоль домов № 186 и № 188 на ул. Уральской.

Алина Зорина