В нижегородских лагерях на 14,5% увеличат количество инклюзивных смен

Количество смен для детей с ограниченными возможностями здоровья в сезоне 2026 года увеличат в летних лагерях Нижегородской области на 14,5% по сравнению с предыдущим. В этом году инклюзивные смены примут более 7 тыс. человек, сообщили в региональном правительстве.

По словам министра образования Михаила Пучкова, в текущем сезоне готовятся к открытию с 1 июня 1,12 тыс. организаций отдыха и оздоровления детей, которые примут более 162 тыс. человек. В том числе более 20 тыс. нижегородских детей смогут отдохнуть за пределами региона.

В Нижегородской области запланирована работа более 840 лагерей с дневным или круглосуточным пребыванием, а также 200 лагерей труда и отдыха. Помимо этого, в области будут функционировать более 50 загородных оздоровительно-образовательных и санаторно-курортных лагерей и более 20 лагерей палаточного типа.

В оздоровительной кампании будут задействованы 25 тыс. специалистов, в том числе почти 6,5 тыс. воспитателей, свыше 4,5 тыс. педагогов, почти 1,7 тыс. вожатых, более 1,1 тыс. медработников и около 500 специалистов психолого-педагогического сопровождения.

Кроме нижегородцев, детские лагеря также примут жителей «подшефных» территорий новых регионов.

Галина Шамберина