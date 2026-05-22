В Невинномысске прокуратура проверит факт взрыва баллона на АЗС

Прокуратура проверит факт взрыва газового баллона в автомобиле на одной из АЗС Невинномысска. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа Ставропольского края.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», инцидент произошел днем 21 мая 2026 года. По предварительной информации, причиной стала разгерметизация газового баллона автомобиля «Газель», в результате чего повреждения получили несколько машин.

Прокуратура контролирует ход расследования и ликвидацию последствий инцидента.

Наталья Белоштейн