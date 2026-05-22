Ижевск вошел в новый туристический маршрут РЖД «Три столицы»

Ижевск стал частью нового туристического железнодорожного маршрута «Три столицы», запланированного на 2027 год. Поезда будут двигаться по направлению Москва—Казань—Ижевск—Москва. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Всего в графике туристических поездов РЖД на 2027 год и первый квартал 2028 года находятся 131 поезд, маршруты охватят 54 субъекта страны.

«Новые маршруты ориентированы на развитие событийного, культурно-познавательного и патриотического туризма. Они будут интересны как любителям городских экскурсий, истории и музеев, так и созерцателям природных красот»,— говорится в сообщении. Некоторые поезда назначены к определенным событиям или датам.