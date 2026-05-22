Экс-игрок сборной России по пляжному футболу выступит за «Краснодар-ЮМР»

В матчах Первого дивизиона с 9 по 14 июня за «Краснодар-ЮМР» выступит обладатель Кубка России, призер чемпионата страны Андрей Панкратов. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Ранее 39-летний спортсмен выступал за саратовскую «Дельту», самарские «Крылья Советов», «Саратов» и белорусский ЦОР. С «Дельтой» Андрей Панкратов выигрывал два «серебра» чемпионата России и «бронзу» Кубка страны, с «Саратовом» — две «бронзы» российской Суперлиги и Кубок. По итогам сезона 2020 года он вошел в символическую сборную чемпионата России.

Отмечается, что прошлый сезон футболист провел в составе «Крыльев Советов», где забил 17 мячей и стал лучшим бомбардиром Кубка России 2025 года. Этот результат позволил ему повторить рекорд турнира по количеству голов за один розыгрыш.

За национальную сборную России Андрей Панкратов сыграл восемь матчей, в которых забил три гола. На счету спортсмена почти 300 голов на профессиональном уровне и опыт выступлений в Суперлиге.

