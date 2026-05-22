Комитет по охране памятников через суд заставит реставрировать дворец в Петергофе

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга (КГИОП) потребовал принудительной реставрации Михайловской дачи — дворца в Петергофе, который находится в запустении с 2015 года. Представители КГИОП обратились в суд, сообщили в пресс-службе ведомства.

С 2015 года поддержанием порядка и очисткой усадьбы от мусора занимались в основном волонтеры

Дворец закреплен за филиалом агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). Организация должна была следить за его состоянием, но работы, как пишут представители городского комитета по госконтролю, так и не проводились.

В 2023 году сотрудники КГИОП обратились в Арбитражный суд с иском к АУИПИК. Стороны заключили мировое соглашение, но организация так и не выполнила работы. 12 мая 2026 года КГИОП подал новое заявление о выдаче исполнительного листа. Документ передадут судебным приставам для принудительного исполнения.

В декабре 2025 года, заметив критическое ухудшение объекта, КГИОП также подал иск о понуждении к консервации здания. Заседание по этому делу назначено на 17 июня.

Отметим, что с 2015 года поддержанием порядка и очисткой усадьбы от мусора занимались в основном волонтеры. На фоне бездействия арендатора градозащитники бьют тревогу, опасаясь, что дворец может полностью разрушиться до начала реальных работ.

Карина Дроздецкая