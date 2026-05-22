Людмила Тархова просила сделать судебное заседание закрытым

Во время заседания Самарского областного суда по делу об убийстве экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги дочь погибших Людмила Тархова попросила сделать процесс закрытым. Однако это ходатайство было отклонено.

Фото: Иван Петров

Людмила Тархова с декабря 2022 года находится в колонии за вымогательство 200 млн рублей у вице-спикера Самарской губернской думы Александра Милеева — она получила семь лет заключения.

Внучка бывшего главы Самары Виктора Тархова в Самарском обласном суде полностью признала вину в убийстве деда и его супруги. Екатерина Тархова также частично признала вину в краже и мошенничестве. При этом подсудимая отказалась признать вину в надругательстве над телами.

В организации и совершении убийства Виктора и Натальи Тарховых обвиняются внучка погибших Екатерина Тархова, а также Дмитрий и Светлана Метревели. Последние двое скрылись за рубежом и объявлены в международный розыск. Еще одна фигурантка — 79-летняя Таисия Киселева (мать Светланы и бабушка Дмитрия) — обвиняется в помощи с незаконной продажей похищенного автомобиля Натальи Тарховой, ей грозит до семи лет колонии.

