Ушел из жизни экс-председатель Федерации профсоюзов Удмуртии Евгений Орлов

Экс-председатель Федерации профсоюзов Удмуртии Евгений Орлов умер в возрасте 86 лет. Он руководил объединением с 1993-го по 2011 годы, сообщает пресс-служба федерации.

«Евгений Николаевич проявил себя как мудрый стратег и неутомимый защитник интересов трудящихся. Благодаря его усилиям профсоюзы объединились для совместных действий, проводили массовые акции протеста, добивались своевременной выплаты зарплат, сдерживали рост тарифов и защищали социальные гарантии»,— говорится в некрологе.

Евгений Орлов родился 26 марта 1940 года. В 1958-м начал работать помощником машиниста турбины ГЭС на Армавирском масложиркомбинате. Затем — токарем на предприятии «Армалит». После выпуска из Армавирского машиностроительного техникума и трехлетней службы в Советской армии на протяжении пяти лет работал в Ижевском сельскохозяйственном институте на кафедре «Тракторы и автомобили».

В 1973 году был назначен проректором по административно-хозяйственной работе ИСХИ, а затем три года трудился инструктором сельхозотдела обкома КПСС. С 1979-го по 1993 годы Евгений Орлов возглавлял обком профсоюза работников сельского хозяйства УАССР.

В 2007 году стал членом первого состава Общественной палаты Удмуртии. Был удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Удмуртской Республики» и награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Прощание состоится 23 мая в 12:00 в Храме Казанской иконы Божией Матери (ул. Карла Маркса, 220).