Больницы Дагестана готовы к туристическому сезону
В лечебных учреждениях Дагестана завершена подготовка к туристическому сезону. Планы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и по подготовке и проведению купального сезона на водных объектах республики утверждены правительством республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
В больницах есть запас дополнительных коек, созданы резервы диагностической, лабораторной службы и медикаментов.
Кроме этого, определена маршрутизация пациентов, обеспечена системная работа службы скорой медицинской помощи.