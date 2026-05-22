Площадь орошаемых полей на Ставрополье вырастет до 137 тысяч гектаров к 2030 году

Ставропольский край намерен к 2030 году расширить площадь орошаемых земель до 137 тыс. гектаров, о чем заявила первый замминистра сельского хозяйства региона Елена Тамбовцева на Х Всероссийском водном конгрессе в Москве.

В столице проходит юбилейный Х Всероссийский водный конгресс, где обсуждают управление водными ресурсами и развитие водохозяйственного комплекса. В работе форума принимает участие делегация Ставропольского края.

На совещании «Вода в сельском хозяйстве. Развитие мелиоративных систем» первый заместитель министра сельского хозяйства региона Елена Тамбовцева представила доклад о текущем состоянии и перспективах мелиоративного комплекса края. Чиновница отметила, что обводнением сегодня охвачено 70% территории, а водохозяйственная инфраструктура снабжает водой 2,8 млн человек.

По ее словам, орошаемая площадь в регионе сейчас составляет 110 тыс. гектаров. К 2030 году этот параметр планируется довести до 137 тыс. гектаров. На развитие мелиорации в текущем году выделено 1,4 млрд руб. Эти средства позволили возместить половину затрат аграриев на строительство новых систем полива на 8,3 тыс. гектаров, а также создать более 12 рабочих мест.

Годом позже, в 2026-м, на аналогичные нужды предусмотрено 987,9 млн руб. Финансирование обеспечит субсидирование сооружения оросительных сетей на площади свыше 6,5 тыс. гектаров и откроет дополнительные вакансии.

