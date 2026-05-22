Антимонопольщики Ставрополья пресекли незаконное использование бренда «Лейся, песня»

Ставропольское управление Федеральной антимонопольной службы пресекло попытку местного предпринимателя заработать на чужой интеллектуальной собственности, организовав под товарным знаком «Лейся, песня» гастроли музыкального проекта «Легенды ВИА 70-80 Мы из СССР» в четырех городах края, сообщает пресс-служба управления.

Ведомство установило, что индивидуальный предприниматель при продвижении и проведении концертов в 2025 году неправомерно использовал обозначение «Лейся, песня», которое является зарегистрированным товарным знаком. Рекламные афиши в населенных пунктах региона содержали этот бренд без согласия его законного владельца.

Как пояснили в пресс-службе УФАС, правообладатель обладает исключительными правами на данное наименование и активно применяет его в своей концертной деятельности. Размещение чужого знака на материалах стороннего организатора, по мнению антимонопольного органа, создавало у зрителей ложное впечатление о принадлежности мероприятия к известной серии выступлений.

«Использование чужого товарного знака без разрешения правообладателя — это грубое нарушение законодательства, которое подрывает основы добросовестной конкуренции, — отметила представитель управления Татьяна Верёвкина. — Подобные действия не только лишают законного владельца заслуженной прибыли, но и вводят в заблуждение публику, которая приходит на концерт, ожидая встречи с одним продуктом, а получает совершенно иной».

В ходе разбирательства выяснилось, что бизнесмен, эксплуатируя раскрученный бренд, получил неоправданное преимущество на рынке развлекательных услуг. Незаконное использование известного названия, по оценке регулятора, могло нанести серьезный финансовый ущерб правообладателю.

По итогам рассмотрения дела коммерсант признан виновным в нарушении статьи 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции». В отношении него будет возбуждено делопроизводство об административном правонарушении. Теперь недобросовестному конкуренту грозят штрафные санкции, размер которых определит суд.

Станислав Маслаков