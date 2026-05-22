Американский чиновник впервые за несколько лет приедет на ПМЭФ

Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук сообщил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Кука, оргкомитет форума и Госдепартамент США подтвердили его приглашение на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

На ПМЭФ приедет первый за несколько лет представитель властей США

«Я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина. И я буду на нем присутствовать»,— заявил он.

Родни Мимс Кук также отметил, что станет первым официальным представителем американских властей, посетившим ПМЭФ за последние несколько лет.

Родни Мимс Кук является основателем и президентом Национального фонда памятников США, а также специалистом по России во Всемирном фонде памятников. Он принимал участие в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и других российских объектов культурного наследия.

Кроме того, госпдин Кук выступал в посольстве России в Вашингтоне и читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, музее-усадьбе «Ясная Поляна» и усадьбе Архангельское.

Матвей Николаев