Американский чиновник впервые за несколько лет приедет на ПМЭФ
Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук сообщил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Кука, оргкомитет форума и Госдепартамент США подтвердили его приглашение на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.
«Я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина. И я буду на нем присутствовать»,— заявил он.
Родни Мимс Кук также отметил, что станет первым официальным представителем американских властей, посетившим ПМЭФ за последние несколько лет.
Родни Мимс Кук является основателем и президентом Национального фонда памятников США, а также специалистом по России во Всемирном фонде памятников. Он принимал участие в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и других российских объектов культурного наследия.
Кроме того, госпдин Кук выступал в посольстве России в Вашингтоне и читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, музее-усадьбе «Ясная Поляна» и усадьбе Архангельское.