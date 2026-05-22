Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Новороссийске

В Новороссийске сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали агента спецслужб Украины, который планировал совершение теракта на объекте энергетики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Федеральная служба безопасности задержала гражданина РФ 2003 года рождения, который был завербован украинскими спецслужбами. По данным ведомства, молодой человек проживал в Северском районе Краснодарского края. С ним связались представители СБУ в одном из мессенджеров и дали указание осуществить подрыв объекта энергетической инфраструктуры на территории Краснодарского края. Завербованный кубанец мог использовать самодельное взрывное устройство, гласят данные ЦОС ФСБ.

Злоумышленника поймали, когда тот следовал к месту расположения тайниковой закладки со взрывчатым веществом. Из схрона изъяли СВУ фугасного действия массой 2,5 кг и телефонный аппарат, где оперативники выявили переписку с куратором из службы безопасности Украины.

В отношении жителя Краснодарского края возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям. Суд рассмотрит причастность в приготовлении к теракту, государственной измене, а также в незаконном приобретении, хранении, передаче и ношении взрывчатых устройств.

В настоящее время известно, что обвиняемый признал вину в рамках содеянного и сотрудничает со следствием.

Кристина Мельникова