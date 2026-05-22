В Музыкальном микрорайоне Краснодара продолжают ликвидировать последствия ливня

В Краснодаре продолжаются работы по ликвидации подтоплений, вызванных затяжными ливнями. Спецтехника задействована, в частности, в Музыкальном микрорайоне и поселке Российском.

Как сообщили в городской администрации, в ночь на пятницу откачка дождевой воды проводилась на пересечениях улиц Ростовское Шоссе и Автомобильной, Дзержинского и Грибоедова, а также на улицах имени Комарова и Королева. Еще на 18 участках, оборудованных ливневой канализацией, вода сошла самостоятельно.

Из-за сильного ветра в различных районах города упали пять деревьев. Сотрудники городской службы спасения распилили и убрали их с проезжей части, вывоз древесины для последующей утилизации осуществят коммунальные службы.

В Краснодаре продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным синоптиков, осадки сохранятся в течение ближайших нескольких дней. Все городские службы с начала недели переведены в режим повышенной готовности.

Для оперативного реагирования на возможные подтопления подготовлены 32 единицы водооткачивающей техники и 17 мотопомп, также дежурит аварийная бригада по обслуживанию насосных станций.

В мэрии сообщили, что жители могут оставить заявки на откачку воды через Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Вячеслав Рыжков