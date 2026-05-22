Названо время прибытия ХК «Локомотив» в Ярославль

Ярославская хоккейная команда «Локомотив» после победы в Кубке Гагарина прибудет на Московский вокзал Ярославля после 15:20. Такую информацию представили в правительства области.

«Локомотив» сразу после шестой игры финальной серии в Казани отправился домой на поезде. Ярославский аэропорт к тому времени был закрыт для самолетов для обеспечения безопасности полетов.

21 мая 2026 года ярославский «Локомотив» стал двухкратным обладателем Кубка Гагарина.

Алла Чижова