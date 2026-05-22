В челябинском театре оперы и балета завершили ремонт 14 колонн

В фойе второго и третьего этажей челябинского театра оперы и балета им. Глинки завершили ремонт 14 колонн. Работы длились четыре года. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Ремонтировать фойе начали в 2022 году. Специалисты отшлифовали и покрыли лаком паркет, обновили основания колонн и покрасили их в цвет белого мрамора. За всю историю театра подобный ремонт проводился впервые. Подрядчиком выступила промышленная группа «Конар», которая входит в состав попечительского совета учреждения.

Виталина Ярховска