Водохранилища Крыма наполнены на 77% от проектного объема

Крымские водохранилища естественного стока наполнены на 77% от проектного объема, суммарный запас воды позволяет обеспечивать водоснабжение республики в течение 400 суток. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Этих запасов нашей республике хватит, чтобы обеспечить гарантированное водоснабжение в среднем на 400 суток, даже без учета притоков в будущем», — заявил глава Республики Крым.

По данным на 21 мая, суммарный объем воды во всех водохранилищах Крыма, за исключением Чернореченского в Севастополе, составил порядка 186 млн куб. м. Из них в питьевых водохранилищах сосредоточено 166 млн куб. м. Этот показатель на 50 млн куб. м превышает прошлогодний.

Наполнение наливных водохранилищ Восточного Крыма продолжится в соответствии с утвержденным графиком.

Алина Зорина