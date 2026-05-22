19-летний лихач спровоцировал погоню со стрельбой в Удмуртии

В Удмуртии 21 мая полицейские применили табельное оружие в ходе погони за 19-летним лихачом из села Вавож. Он был в пьяном виде и не имел водительских прав, пишет «МВД Медиа». Погоня произошла на трассе Можга—Вавож.

Ночью внимание сотрудников ГАИ привлек внимание автомобиль ВАЗ—2107 без государственных номеров. После попытки остановить подозрительный транспорт молодой человек увеличил скорость и попытался скрыться.

«В ходе погони нарушитель совершал опасные маневры, подвергая опасности других участников дорожного движения. Для принудительной остановки его транспортного средства сотрудниками полиции было принято решение о применении табельного оружия»,— говорится в сообщении. Инспектор ДПС после предупредительного выстрела в воздух открыл огонь по задним колесам преследуемого автомобиля. Лихача задержали.

Отмечается, что машина на учет поставлена не была. Кроме того, в декабре 2024 года он отказался от прохождения алкотестера, назначенный судом административный штраф он не оплатил. Автомобиль лихача отправлен на спецстоянку. Полицейские завели шесть административных дел, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.