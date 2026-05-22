Два человека пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за сутки

В Курской области за минувшие сутки при ударах ВСУ пострадали два человека, оба были доставлены в больницу. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В селе Сторожевое Большесолдатского района 55-летний мужчина получил осколочные ранения правой руки и головы. Там же поврежден автомобиль. В селе Марица Льговского района пострадала 62-летняя женщина: у нее диагностировали множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук, ушиб левого плеча. В населенном пункте горели частный дом и хозпостройка.

Кроме того, из-за атак ВСУ у поселка Первоавгустовский Дмитриевского района была повреждена вышка сотовой связи. В деревне Верхнее Котово Пристенского района было нарушено электроснабжение. В городе Обоянь пострадал фасад одного дома и остекление другого. В селе Дугино Рыльского района горели хозпостройки и частный дом.

С 9:00 21 мая до 9:00 22 мая над Курской областью сбили 157 беспилотников различного типа. Также установлено восемь сбросов с БПЛА и 183 артиллерийских обстрела.

Алина Морозова