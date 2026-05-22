В Ставрополе ограничат движение на время всероссийского полумарафона

На время проведения всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», который пройдет 23 мая на Александровской площади в Ставрополе, временно ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для безопасности спортсменов и болельщиков с 8:00 до 15:00 ограничат движение транспорта по улицам Дзержинского (от Пушкина до Октябрьской Революции), Булкина (от Дзержинского до Советской), Советской (от Булкина до Октябрьской Революции), пр-ту Октябрьской Революции (от Ленина до дома № 1), пер. Интендантскому (от Крепостной горы до Ставропольской), Ставропольской (от Интендантского до Суворова), Суворова (от Ставропольской до Октябрьской Революции), нечетной стороне К. Маркса (от Голенева до Советской), четной стороне К.Маркса (от Октябрьской Революции до Голенева), Маршала Жукова (от Ленина до Дзержинского), М. Морозова (от Маршала Жукова до Пушкина), Артема (от Ленина до Дзержинского), Кавалерийской (от Дачной до Дзержинского).

В это же время будет приостановлено движение троллейбусных маршрутов №1, 2, 4, 9.

Наталья Белоштейн