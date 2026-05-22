Главе СКР доложат о расследовании смерти ветерана МВД на Ставрополье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования и судебного рассмотрения уголовного дела о смерти ветерана МВД в ст. Суворовской Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Несогласие с решением суда о переквалификации дела выразили общественники Ставрополья.

По данным ведомства, в феврале 2025 года во время ссоры местный житель выстрелил в ветерана из охотничьего ружья. Пострадавший скончался на месте происшествия.

«Следственными органами в отношении фигуранта расследовалось уголовное дело об убийстве, однако судом его действия были переквалифицированы на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — говорится в сообщении СКР.

В ходе судебного разбирательства действия фигуранта со ст. 105 УК РФ «Убийство» переквалифицированы на ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн