Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Сельхозпредприятия Абинского района засеяли 23 тысячи га яровых культур

Сельхозпредприятия Абинского района завершают весенний сев яровых культур. Из запланированных 28,7 тыс. га засеяно порядка 23 тыс. га, что составляет 80% от общей площади. Об этом сообщил глава муниципального образования Илья Биушкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Абинского района Ильи Биушкина

Фото: Telegram-канал главы Абинского района Ильи Биушкина

Аграрии уже закончили сев подсолнечника, кукурузы, а также ранних яровых культур, включая ячмень, овес и горох. Рисом занято 5 тыс. га из необходимых 8,5 тыс. га, соей — 4,9 тыс. га из 6 тыс. га. На озимых полях проведено более 70% работ по защите растений от вредителей, выполнена обработка и дополнительная подкормка.

Как отмечает глава района, погодные условия осложнили полевые работы. Апрель 2026 года выдался холодным и дождливым, что привело к затягиванию сроков сева яровых. Непривычные для весны погодные факторы уже повлияли на развитие ряда культур.

Параллельно работу ведут садоводы. Они обрабатывают деревья от вредителей. Общая площадь садов в районе составляет 3,3 тыс. га, из них 2,4 тыс. га — плодоносящие.

«Прогнозы специалистов пока обнадеживающие. Хочется верить, что погода будет благосклонной, и аграриям удастся собрать достойный урожай», — подчеркнул Илья Биушкин.

Алина Зорина

Новости компаний Все