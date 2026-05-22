Сельхозпредприятия Абинского района засеяли 23 тысячи га яровых культур

Сельхозпредприятия Абинского района завершают весенний сев яровых культур. Из запланированных 28,7 тыс. га засеяно порядка 23 тыс. га, что составляет 80% от общей площади. Об этом сообщил глава муниципального образования Илья Биушкин в своем Telegram-канале.

Аграрии уже закончили сев подсолнечника, кукурузы, а также ранних яровых культур, включая ячмень, овес и горох. Рисом занято 5 тыс. га из необходимых 8,5 тыс. га, соей — 4,9 тыс. га из 6 тыс. га. На озимых полях проведено более 70% работ по защите растений от вредителей, выполнена обработка и дополнительная подкормка.

Как отмечает глава района, погодные условия осложнили полевые работы. Апрель 2026 года выдался холодным и дождливым, что привело к затягиванию сроков сева яровых. Непривычные для весны погодные факторы уже повлияли на развитие ряда культур.

Параллельно работу ведут садоводы. Они обрабатывают деревья от вредителей. Общая площадь садов в районе составляет 3,3 тыс. га, из них 2,4 тыс. га — плодоносящие.

«Прогнозы специалистов пока обнадеживающие. Хочется верить, что погода будет благосклонной, и аграриям удастся собрать достойный урожай», — подчеркнул Илья Биушкин.

Алина Зорина