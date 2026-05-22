Жителей Сочи предупредили о проведении учебных стрельб

Сегодня, 22 мая, на территории Сочи запланировано проведение учебных стрельб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Учебные стрельбы в Сочи пройдут дважды: с 09:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00 в акватории морского порта города. Жителей и гостей муниципалитета просят сохранять спокойствие.

«Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности», — подчеркнули в администрации.

Ранее учебные стрельбы в акватории морского порта Сочи проводили 21 мая с 09:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00.

