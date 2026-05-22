Власти Екатеринбурга подписали протокол на поставку 50 трехсекционных трамваев

Администрация Екатеринбурга подписала протокол на поставку 50 трехсекционных трамваев в лизинг со «СберЛизингом» — компания стала победителем аукциона, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Орлов.

Первые 20 вагонов доставить в город должны до 30 сентября, остальные — до 25 декабря. «Новые трамваи будут оборудованы необходимыми сервисами для комфортных поездок пассажиров: климат-контролем, мультимедийными экранами, разъемами для зарядки мобильных устройств и системой адресного открытия дверей»,— рассказал господин Орлов.

Как сообщал губернатор Свердловской области Денис Паслер, на закупку трамваев направят 850 млн руб. — областной бюджет покроет 50% стоимости транспорта.

