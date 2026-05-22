В сельское хозяйство — со школьной скамьи: в Краснодаре состоялся этап Международного конкурса АгроНТРИ-2026

На площадке Кубанского государственного аграрного университета прошел очный региональный этап АгроНТРИ-2026 для учащихся сельских поселений и малых городов. Краснодарский край второй год подряд присоединяется к Международному конкурсу, который проходит под эгидой Минсельхоза РФ.

Фото: представлено пресс-службой агрохолдинга «Лабинский»

— Проведение международного конкурса «АгроНТРИ» на базе Кубанского ГАУ — уникальная возможность для школьников проявить свои таланты в агрономии и технологиях. Такие мероприятия вдохновляют молодое поколение, развивают их интерес к науке и сельскому хозяйству, а университет получает шанс привлечь будущих специалистов в эту важную сферу,— поприветствовал участников конкурса Александр Трубилин, ректор Кубанского государственного аграрного университета.

Второй год подряд конкурс для талантливой молодежи поддерживает аграрный бизнес — агрокомплекс «Лабинский», предприятия которого сосредоточены в 17 районах Краснодарского края, вновь стал его генеральным партнером.

— Важно начинать готовить будущих работников сельского хозяйства еще в школе. В АгроНТРИ участвуют все аграрные вузы страны, более 47 тысяч школьников со всей страны. Образование, наука и бизнес должны пробудить у детей интерес к аграрной сфере. АгроНТРИ в доступной форме демонстрирует карьерные перспективы в АПК, поддерживает трудовые традиции аграриев и повышает престиж сельскохозяйственных профессий. Конкурс нацелен на создание современных условий для вовлечения учащихся 5-11 классов. И мы с удовольствием вновь поддержали эту инициативу. Искренне надеемся, что в будущем талантливые и интересные ребята станут нашими коллегами,— отметила Юлия Олейник, руководитель службы по связям с общественностью агрокомплекса «Лабинский».

Участники очного этапа конкурса встретились для выполнения практических заданий по номинациям «АгроКоптеры», «Агровет» и «АгроБио».

— Ребята проявили отличные технические навыки и умение работать в команде. Для школьников участие в таких конкурсах — это уникальная возможность познакомиться с современными технологиями и воплотить свои идеи в практических проектах. Сегодня в стране и регионе выстраивается непрерывная цепочка подготовки кадров для сельскохозяйственной отрасли. Мы, как работодатели, заинтересованы в этом в первую очередь,— подчеркнула Лидия Журавлева, руководитель отдела обучения и развития агрокомплекса «Лабинский».

Победители получают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении и возможность пройти отбор по отдельной квоте в МДЦ «Артек».

Организаторы конкурса — Фонд содействия инновациям.

