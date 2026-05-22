В Новороссийске произошел обрыв контактной сети троллейбусов

В Восточном районе Новороссийска оборвалась контактная сеть движения троллейбусов, сообщает МУП «МПТН». Движение общественного транспорта без автономного хода изменено.

Обрыв контактной сети произошел на пересечении улиц Робеспьера и Тихоступа. По информации «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска», движение троллейбусов №6, 12, 14 и 16 без автономного хода при следовании в Восточный район осуществляется укороченными рейсами до остановки «Центральный рынок».

Троллейбусы с автономным ходом продолжают движение в штатном режиме.

София Моисеенко