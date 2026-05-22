Жителям Ставрополья не угрожает хантавирус с поражением легких

Хантавирус, поражающий легкие, не угрожает жителям Ставропольского края. В регионе преобладает изученный медиками подвид вируса — Крымская геморрагическая лихорадка. Об этом сообщил министр здравоохранения края Юрий Литвинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава Минздрава отметил, что возбудитель инфекции не является новым и имеет два основных штамма. Один из них приводит к поражению почек, а другой – легких. В России чаще встречается первый тип, хорошо известный медикам.

Штамм, вызвавший недавнюю тревогу в мире, поражает легкие и не распространен на Ставрополье.

«Мы имеем выстроенную систему по борьбе с возникающими угрозами. Хантавирус и так есть на Ставрополье», — отметил господин Литвинов.

По словам министра, эпидемиологическая ситуация в регионе остается под контролем.

Наталья Белоштейн