Жителю Кубани дали 6,5 года строгого режима за попытку убийства матери

Жителя Крыловского района Краснодарского края признали виновным в покушении на убийство матери, сообщает пресс-служба СУ СКР региона. Мужчине вынесли наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев, в настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, инцидент произошел 20 января 2026 года. У фигуранта, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, завязался конфликт с матерью на бытовой почве. В результате житель Кубани нанес женщине удар топором в область головы. Умысел об убийстве обвиняемый не закончил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавшей.

Приговор суда гласит, что наказание мужчина должен будет отбывать в колонии строгого режима.

Кристина Мельникова