Тутаевский моторный завод получил почти полмиллиарда прибыли

ПАО «Тутаевский моторный завод» (ТМЗ, принадлежит КамАЗу) получило в 2025 году чистую прибыль 472,8 млн руб. Информация об этом опубликована в «СПАРК-Интерфакс».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В 2024 году чистая прибыль предприятия составила 92,6 млн руб. Выручка увеличилась до 6,2 млрд руб. после 5,3 млрд руб. годом ранее.

Результат по выручке и чистой прибыли стал вторым за последние 5 лет. В 2023 году выручка составляла 6,4 млрд руб., а прибыль — 638,8 млн руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в мае на предприятии сменился директор. Вместо Виталия Грибанова на эту должность назначен Дмитрий Гуртовой.

Антон Голицын

