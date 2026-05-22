Воду в Новороссийске включат по графику на шесть часов

В Новороссийске устранили порыв водопровода на улице Магистральной, который стал причиной снижения подачи водоснабжения на город на 40%. В МУП «Водоканал» заявили, что по ряду зон подача воды будет осуществляться по утреннему и вечернему графику.

В зонах 3А, 6, 7, 8 и 29 предусмотрена подача водоснабжения с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. График действует в связи с наполнением северо-западного резервуара чистой воды после произошедшей аварии на сетях.

По информации ресурсоснабжающей организации, подача воды на Новороссийск восстановлена в 05:00 22 мая после окончания ремонтных работ на улице Магистральной. Чрезвычайная ситуация в городе не прогнозируется.

В «Водоканале» заявили, что на период действия графика подачи водоснабжения для жителей будет организован подвоз воды автоцистернами по заявкам.

