Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Главу компании из КЧР уличили в легализации криминальных доходов

В отношении гендиректора коммерческой фирмы в Карачаево-Черкесии возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что фигурантка на условиях предоплаты заключила несколько договоров на установку окон, заведомо не собираясь выполнять свои обязательства. В результате мошеннических действий пострадали 27 человек.

Часть заказчиков оплачивала услуги подозреваемой наличными, часть — переводом на подконтрольные счета компании. Общая сумма ущерба превысила 2,5 млн руб. Около 600 тыс. руб. глава фирмы перевела на личные счета.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все