Главу компании из КЧР уличили в легализации криминальных доходов

В отношении гендиректора коммерческой фирмы в Карачаево-Черкесии возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что фигурантка на условиях предоплаты заключила несколько договоров на установку окон, заведомо не собираясь выполнять свои обязательства. В результате мошеннических действий пострадали 27 человек.

Часть заказчиков оплачивала услуги подозреваемой наличными, часть — переводом на подконтрольные счета компании. Общая сумма ущерба превысила 2,5 млн руб. Около 600 тыс. руб. глава фирмы перевела на личные счета.

Наталья Белоштейн