Предприниматель из Михайловска пытался скрыть несчастный случай на производстве

На производстве полуфабрикатов в Михайловске 62-летняя технолог пельменного цеха попала рукой в работающий тестомес. Индивидуальный предприниматель, кому принадлежит цех, не направил извещение о несчастном случае в Государственную инспекцию труда по Ставропольскому краю. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Работница пострадала в результате травмы, приведшей к ампутации левой руки выше локтя. В настоящее время ее состояние оценивается как тяжелое.

В ходе расследования несчастного случая выяснилось, что трое сотрудников, длительное время работавших там неофициально, не имеют трудовых договоров.

Сейчас ведомство проводит проверку.

Наталья Белоштейн