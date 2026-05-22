В Краснодаре выпало 50% осадков от месячной нормы

За 21 мая в Краснодаре выпало 34,2 мм осадков, что составляет 50% от месячной нормы. Как сообщили в пресс-службе администрации города, муниципальные службы зафиксировали 33 заявки от жителей по поводу локальных подтоплений.

В ликвидации подтоплений на территории Краснодара задействовано 32 единицы техники и 17 мотопомп. За четыре дня специалисты откачали порядка 3 тыс. куб. м ливневых вод, службы находятся в состоянии повышенной готовности.

Первый заместитель начальника управления гражданской защиты Краснодара Анатолий Довгаль заявил, что особым вопросом на контроле находится наполнение Краснодарского водохранилища. ЕДДС взаимодействует с дежурной сменой объекта в круглосуточном режиме. Одновременно с этим специалисты осуществляют контроль уровня воды в реке Кубань.

Согласно актуальным прогнозам синоптиков, периодические сильные осадки вероятны в Краснодаре в течение нескольких дней.

София Моисеенко