В Дагестане разработана программа развития электроэнергетики до 2036 года

Правительство Дагестана подготовило и направило в Министерство энергетики РФ проект программы по развитию электроэнергетики на период до 2036 года с учётом планов на 2050 год. Об этом информирует пресс-служба республиканского правительства.

По данным ведомства, программа позволит создать необходимый резерв мощности, повысить надежность электроснабжения, обеспечить подключение новых потребителей, а также сформировать условия для дальнейшего инвестиционного и промышленного развития республики.

В рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан на период с 2024 по 2029 год предусмотрена реконструкция подстанций «Приморская» и «Махачкала-110». Реконструкцию «Приморской», которая была дважды подтоплена из-за сильных дождей, планируют начать в 2027 году. Проект рассчитан до 2029 года. Сумма вложений — 1,8 млрд руб.

