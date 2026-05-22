В Ярославле отразили атаку БПЛА во время празднования победы «Локомотива»

В Ярославской области отражена атака украинских беспилотников, произошедшая сразу после победы ярославского ХК «Локомотив» в Кубке Гагарина. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет»,— написал губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за атаки федеральная трасса М-8 была перекрыта для транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Губернатор сообщил, что в настоящее время перекрытие снято, движение транспорта восстановлено.

«Отмечу, несмотря на то, что вся область праздновала победу "Локомотива", подразделения Министерства обороны и силовые ведомства работали слаженно и качественно. Благодарю их за взаимодействие по отражению атаки и обеспечение безопасности региона»,— отметил губернатор.

Угроза атаки БПЛА сохраняется, губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности. В области могут находиться фрагменты беспилотников, при их обнаружении необходимо сообщить об этом по телефону 112.

Антон Голицын