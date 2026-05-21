Главные новости за 21 мая. Кавказ

Росимущество объявило аукцион по продаже 100% доли ООО «Пятигорский молочный комбинат» и 40,45% доли ООО «Агрофирма “Село имени Г.В. Кайшева”», ранее связанных с бывшим главой правительства Карачаево-Черкесии Владимиром Кайшевым. Информация опубликована на портале ГИС «Торги». Начальная стоимость актива составляет 3,9 млрд руб.

В Ставропольском крае 26 мая будет действовать временный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения вводятся в связи с проведением последних звонков в школах, сообщили в региональном министерстве экономического развития. Запрет будет распространяться на магазины, супермаркеты и специализированные торговые точки, включая пивные магазины.

Жителей Ставрополья предупредили о критическом подъеме воды в Егорлыке. На территории края введен режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым разливом реки. «Жителям домовладений, находящихся поблизости от Егорлыка, необходимо заблаговременно принять меры для защиты личного имущества, а также быть готовыми к оперативной эвакуации», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

К маю 2026 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Ставрополе увеличилась на 10% относительно аналогичного периода прошлого года и достигла 118 тыс. руб., при этом объем реализованных лотов сократился, а количество сделок выросло. Параллельно с удорожанием недвижимости эксперты отметили сокращение числа выставленных на продажу объектов.