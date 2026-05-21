В Невинномысске несколько машин получили повреждения после хлопка на газовой заправке

В Невинномысске на автомобильной метановой заправке произошла разгерметизация газового баллона автомобиля «Газель», в результате чего повреждения получили несколько машин. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков.

По словам мэра, инцидент произошел в районе улицы Владимира Жоги. После разгерметизации баллона на заправке произошел хлопок, который местные жители приняли за взрыв.

Как уточнил Михаил Миненков, в результате происшествия пострадавших нет. Повреждения получили несколько автомобилей, находившихся рядом с местом инцидента.

Глава города также отметил, что угрозы возгорания и вреда окружающей среде не выявлено. Ситуация находится под контролем экстренных служб.

В прокуратуре Ставропольского края сообщили о начале проверки по факту происшествия. Надзорное ведомство намерено установить причины разгерметизации газового оборудования и дать оценку соблюдению требований безопасности на объекте.

Ранее, 16 мая, взрыв произошел на автозаправочной станции в Пятигорске. По данным СУ СКР по Ставропольскому краю, во время перекачки сжатого углекислого газа из газовоза в резервуар произошла утечка, после чего последовали хлопок и возгорание газовоздушной смеси. Следствие заявляло, что причиной ЧП могла стать разгерметизация рукава и использование оборудования, не отвечающего требованиям безопасности. В результате того происшествия пострадали шесть человек, один умер в больнице.

Валерий Климов